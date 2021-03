Le pagelle di Conte - Fa i solchi davanti alla panchina. Inter brutta ma vincente: +6 sul Milan

Vince la sfida con l'amico D'Aversa, giocando il suo calcio: primo tempo di attesa, secondo di cinismo. Antonio Conte stavolta la vince con la pazienza e con i solisti, che ovviamente il Parma non ha. "L'Inter ha trovato l'ennesimo modo di vincere, resistendo. Fa i solchi davanti alla panchina guidando i suoi e chiamandoli al pressing, quando sembrano addormentati. Più sei sul Milan: è il suo terreno preferito", scrive oggi La Gazzetta dello Sport sottolineando il primato consolidato dell'Inter in classifica. "Probabilmente non è la migliore versione stagionale dell'Inter, ma sulla vittoria non ci sono ombre, è meritatissima. E soprattutto fondamentale per andare in fuga", è dello stesso avviso il Corriere dello Sport. Per il capolista, dunque, voto 7 in pagella quasi all'unanimità questa mattina.

