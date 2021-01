Le pagelle di Conte - Stravince la sua partita (per la prima volta) e va a dormire da capolista di A

È la vittoria di Antonio Conte, contro la squadra che per anni è stata sua. Vince la contesa in mediana, fa il minimo indispensabile con i cambi e va a dormire da capolista. Stravince il duello con il suo discepolo: quando il gioco si fa duro, l’esperienza si fa sentire. E per la prima volta batte la Juve. "La prevalenza del calcio solido su quello liquido. Non vende sogni ma solide realtà. Consegna a Pirlo l'onera della prima mossa. 'Lasciate che gli altri vengano a noi, così li puniremo in ripartenza': messaggio poco evangelico, però funzionale", sentenzia La Gazzetta dello Sport. Celebrazione in pompa magna per mister Conte anche sul Corriere dello Sport: "Partita presa in pieno. La mossa decisiva è sulla fascia destra, l'intesa Hakimi-Barella, è lì che apre la difesa della Juve e conquista una vittoria che dovrebbe essere più ampia. È la sua prima vittoria da allenatore contro la squadra di cui è stato capitano". Come non applaudirlo? Ieri sera ha fatto suo con merito il derby d'Italia e anche la sua partita del cuore: voti alti e giusti, tra il 7 e l'8 in pagella.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

FcInterNews: 7