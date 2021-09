Le pagelle di Dzeko: meglio in difesa. Si divora un gol da partitella del giovedì

L'Inter torna a casa con un punto dalla trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk, 0-0 contro gli uomini di De Zerbi. I nerazzurri pagano la scarsa vena realizzativa degli attaccanti, in particolar modo quella di Edin Dzeko. Il bosniaco per La Gazzetta dello Sport, con 5 in pagella, è il peggiore dei suoi: "Se la cosa migliore è un salvataggio su Alan Patrick, vuol dire che non è serata. Fallisce da due passi un gol da partitella del giovedì". 5,5 sul Corriere dello Sport: "Paradossale all’inizio: meglio in fase difensiva, quando salva su Patrick, male in attacco, sbaglia davanti a Pyatov". 4,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: "Errori tecnici - tiene pochi palloni e su uno perso male, si prodiga in un recupero difensivo chiudendo un tiro da libero - e un clamoroso gol mangiato da due passi."

