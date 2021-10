Le pagelle di Felipe Anderson: a tratti la gara sembra una sfida personale con tutta l'Inter

vedi letture

Il gol del 2-1 e un'intera partita in cui è molto molto ispirato: Felipe Anderson guadagna la palma di MVP nel successo della Lazio contro i campioni d'Italia dell'Inter. Una prova addirittura da 8 per il Corriere dello Sport, evidenziandone accelerazioni e lampi con cui tiene sotto pressione mezza Inter. Stesso voto dal Corriere della Sera: "A tratti la partita sembra una sua sfida personale contro tutta l'Inter". Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport, mezzo ancora in meno da Tuttosport: "E' il più ispirato della compagnia".

I VOTI DI FELIPE ANDERSON

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7