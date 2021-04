Le pagelle di Fonseca: in bermuda alla serata di gala. Si gode il pareggio più bello del mondo

vedi letture

La sua Roma passa ma non convince, anche per un atteggiamento giudicato da molti troppo accorto. Paulo Fonseca si gode l’accesso alla semifinale, che sarà la prima per lui in Europa. I giudizi, nel complesso, sono comunque sufficienti: “Soffre a inizio ripresa, poi si arrangia, pareggia e stringe i denti”, segnala La Gazzetta dello Sport, voto 6. Lo stesso di Tuttosport: “Si presenta alla serata più importante dell’anno in bermuda e infradito”. Mezzo voto in più per il Corsport: “Si gode il pareggio più bello del mondo”

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5