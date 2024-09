Le pagelle di Fonseca: pratica risolta in 5 minuti, il suo Milan sta crescendo

Da tecnico sulla graticola a intoccabile e autore di intuizioni geniali, perché il calcio è così. Possono essere riassunte in questo modo le ultime due settimane di Paulo Fonseca, passato dall'inferno post ko di Liverpool al paradiso col successo nel derby e con la riprova data dal 3-0 rifilato al Lecce. Ripropone il 4-2-4 - anche se lui ci tiene a dire che non sia cambiato nulla rispetto al modulo delle gare precedenti - e il campo gli dà ragione.

Il giudizio sul tecnico rossonero è unanime, con un 7 in pagella da parte di tutte le testate. Scrive TMW: "Ha ancora una volta ragione lui. Cerca continuità di formazione, la trova e porta a casa altri 3 punti che lo portano almeno per una notte in vetta alla classifica insieme al Torino. Cinque minuti di fuoco bastano per piegare il Lecce. Ma in quei 300 secondi si vedono sprazzi di ottimo Milan".

Questa è invece l'opinione del Corriere della Sera: "Serviva una controprova: eccola. Tre gol, tre punti e primo posto per una notte: il campionato del Milan è finalmente iniziato. Ora occorre un segnale in Champions".

Le pagelle di Paulo Fonseca

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7