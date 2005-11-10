Ufficiale Dalle Mura cambia squadra ma non regione: è un nuovo giocatore del Benevento

Christian Dalle Mura è un nuovo giocatore del Benevento. La Juve Stabia ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore al club giallorosso, ponendo fine all'esperienza del centrale con la formazione campana.

Arrivato nel corso della sessione invernale di mercato della stagione 2025/26, Dalle Mura ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni della Juve Stabia, collezionando complessivamente 15 presenze in campionato e servendo un assist. Il difensore è stato inoltre impiegato anche nei playoff di Serie B, aggiungendo un'altra presenza al proprio bilancio stagionale. Con il trasferimento al Benevento, il classe 2002 è pronto a iniziare una nuova avventura, mentre la società ha voluto salutarlo attraverso una nota ufficiale, ringraziandolo per il contributo offerto nei mesi trascorsi in maglia gialloblù.

Nel comunicato, il club ha espresso la propria gratitudine nei confronti del giocatore, sottolineandone "la professionalità, l'impegno e l'attaccamento dimostrati durante il periodo trascorso con la Juve Stabia", augurandogli "le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".

Per Dalle Mura si apre ora un nuovo capitolo al Benevento, dove cercherà di mettere a disposizione le proprie qualità ed esperienza per contribuire agli obiettivi della squadra nella prossima stagione.