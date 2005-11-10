Ufficiale Cosenza, ingaggiato l'esterno classe 2004 Alessandro Pozzi. Contratto di un anno

Pozzi si è già aggregato al gruppo di mister Coppitelli nel ritiro estivo precampionato della compagine rossoblù in Sila.

Il Cosenza ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Pozzi, esterno offensivo classe 2004, con un contratto annuale. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, il giovane arriva dopo le esperienze con Sorrento, Ostiamare, Sora ed Enna e si è già unito alla squadra di Federico Coppitelli nel ritiro in Sila. Di seguito il comunicato dei calabresi.

Il comunicato ufficiale del Cosenza

"Il Cosenza Calcio comunica ufficialmente di aver depositato il contratto annuale con Alessandro Pozzi. Nato a Roma il 2 settembre 2004, è un abile esterno d’attacco alto 1 metro e 83 centimetri. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, il talentuoso atleta ha maturato esperienze con le maglie di Sorrento Ostiamare Sora ed Enna in Serie D nella scorsa stagione.

Alessandro Pozzi si è già aggregato al gruppo di mister Coppitelli nel ritiro estivo precampionato della compagine rossoblù in Sila. Con questo innesto il Cosenza rafforza il reparto offensivo puntando su giovani di qualità e prospettiva. La società rivolge i migliori auguri a Pozzi per l’entrata nel team dei lupi e dà il benvenuto con entusiasmo per l’inizio di una stagione ricca di emozioni".