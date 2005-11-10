Ufficiale Juve Stabia, arriva il difensore Scuderi dalla Fiorentina: la nota delle Vespe

Il calciatore classe 2005 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto e opzione di controriscatto a favore del club viola

Mancava solo l'annuncio e ora è arrivato anche quello: il difensore destro Giulio Scuderi è un nuovo calciatore della Juve Stabia, lo comunica il club campano che lo ha prelevato dalla Fiorentina dove era arrivato nel 2023 per giocare nel settore giovanile.

Il comunicato della Juve Stabia sull'acquisto di Scuderi

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del club viola, del difensore Giulio Scuderi, che ha sottoscritto un contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Nato a Roma il 9 dicembre 2005, Scuderi è cresciuto nel settore giovanile del Trastevere prima di trasferirsi alla Fiorentina, con cui ha conquistato la Coppa Italia Primavera nella stagione 2023/24. Nella stagione 2022/23 ha fatto il suo esordio in Serie D con la maglia del Trastevere, collezionando 8 presenze. Nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Alcione Milano in Serie C, disputando 32 partite e mettendo a referto 1 gol e 1 assist.

Le prime parole in gialloblù del nuovo difensore: ”Sono entusiasta di cominciare questa avventura, arrivo con grande determinazione.Ringrazio il mister,la società e il direttore per la fiducia.Non vedo l’ora di scendere in campo e gioire con i tifosi allo stadio.”