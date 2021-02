Le pagelle di Gattuso - Risposta sul campo ma il carattere non lo aiuta: troppe polemiche

Dopo i tanti rumors degli ultimi giorni col Parma contava solo portarla a casa e mister Gennaro Gattuso ci è riuscito. Nel primo tempo si sono viste poche idee offensive, ma tanta organizzazione in fase difensiva. L'attacco alla profondità risulta ancora complicato, ma con il rientro di Osimhen il suo Napoli non potrà che crescere. "La vittoria aiuta a sopportare lo stress che il gioco genera", è la lettura odierna del Corriere dello Sport sulla concitata prova da 6 in pagella dell'allenatore azzurro. "È brutto da vedere il suo Napoli, ma servivano i tre punti e sono arrivati. Il carattere non l'aiuta in questo periodo: troppe polemiche", sentenzia invece La Gazzetta dello Sport col medesimo voto. Con una doppia risposta, sul campo e alle telecamere, indirizzata al patron De Laurentiis.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5