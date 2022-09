Le pagelle di Giroud: decisivo per natura, è il Re Mida del Milan. E' troppo importante per Pioli

vedi letture

Ci pensa Olivier Giroud a regalare i tre punti al Milan nella sfida con la Sampdoria, conquistando e calciando perfettamente il calcio di rigore vincente. "Titolare per forza, decisivo per natura: prima del rigore da tre punti sfiora il gol con la solita girata", scrive La Gazzetta dello Sport assegnandogli 7 in pagella. Così come noi di TMW: "Chiamatelo pure Re Mida, qualunque cosa tocca diventa oro. Perfetto nell'azione del primo gol, suo malgrado è in fuorigioco sul gol annullato a De Keteleare ma c'è sempre lui nell'azione del mani di Villar. Si incarica della battuta del rigore, freddo e letale per un pallone scagliato in rete da tre punti".

Si allinea al nostro giudizio anche il Corriere dello Sport: "Costretto agli straordinari dopo l’infortunio di Origi. Gioca la sua quinta partita di fila e mette lo zampino anche nel vantaggio milanista con un taglio in area fondamentale. Con freddezza trasforma il rigore del 2-1". Voto 7 anche per il Corriere della Sera: "Costretto agli straordinari per l'infortunio dell'ultim'ora di Origi, risponde alla grande col rigore della vittoria. Sua freddezza". Tuttosport invece lo premia con un 8: "Hai voglia a dire che deve rifiatare: è troppo importante per come fa girare la manovra e assiste i compagni. Infatti mette lo zampino nell'azione del primo gol. Poi si carica la squadra sulle spalle, da campione, procurandosi e trasformando il rigore".

I VOTI DI GIROUD

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8