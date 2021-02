Le pagelle di Ibra - Bocciato o promosso? La sua prova divide e le critiche fanno ridere la rosea

Zlatan Ibrahimovic perde il duello con Lukaku e anche il derby della Madonnina, ma la sua prova finisce per dividere la stampa tra sufficienze e insufficienze. "Obbliga Handanovic a ricordarsi di essere un grande portiere. Tanto basta per eleggerlo uomo più pericoloso del Milan e di conseguenza il migliore dei suoi. Le critiche sulla sua presunta opacità di leadership fanno un po' ridere. Se togliessimo Ibra a questo Milan, resterebbe una squadra bellina e carina, piena di bravi ragazzi. Data l'età, urge individuare un fuoriclasse altrettanto forte, che possa ereditarne le mansioni di capo tribù", lo difende per esempio La Gazzetta dello Sport di oggi dandogli 6 in pagella. "Due colpi di testa, due prodezze di Handanovic. Il Milan attacca tanto, però a Zlatan non arrivano palloni decenti", è il mezzo alibi del Corriere dello Sport. Non si trattasse di Ibra, a essere onesti non sarebbe effettivamente tra i peggiori in campo del derby. Dato che lo è, tuttavia, gli spettano i rispettivi onori ma anche gli oneri.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 5,5