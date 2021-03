Le pagelle di Ibrahimovic: si può dare di più. Il grande assente del Milan

La settimana di Sanremo si apre con una vittoria del Milan, ma anche una delusione per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, scrive il Corriere dello Sport (voto 5), è “il grande assente del Milan. Se non altro, le polemiche su Sanremo forse finisco qui: difficilmente potrà giocare con l’Udinese”. Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport: “Partenza bum bum con l’enorme spreco del tacco a porta vuota”. Tuttosport resta su questa linea: “Incomprensibile il tacco. Quando le cose si fanno serie, Pioli non rischia”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 6