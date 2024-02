Le pagelle di Ikone: mai visto così in stagione. Il Franchi non crede ai propri occhi

"Il turno di riposo per squalifica sembra avergli fatto bene, è in una versione mai vista finora in stagione. Propizia il canto del Gallo e insacca il suo primo centro in questo campionato. Finalmente migliore in campo". Questo il giudizio di TuttoMercatoWeb.com sulla prova di Jonathan Ikone, uno dei protagonisti della Fiorentina nella vittoria per 5-1 contro il Frosinone. Dello stesso avviso La Gazzetta dello Sport: "Gol e assist per la prima volta nella sua carriera, mai visto così in palla: il Franchi non crede ai propri occhi".

Ancora più alto il voto in pagella del Corriere dello Sport, che assegna un 8 all'esterno della Fiorentina: "Irresistibile, inclina quasi da solo la partita. Si beve mezzo Frosinone per scodellare la palla giusta per Belotti e indovina il raddoppio da fuori". 7,5 per Tuttosport, che sottolinea "il primo tempo magistrale" dell'esterno viola.

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5