Le pagelle di Inzaghi: difesa e contropiede, ma i piani saltano. Non era meglio giocarsela?

vedi letture

Troppi gol subiti, per la prima volta in stagione zero tiri in porta. Non è stato un bel Benevento quello visto contro l'Inter e per Filippo Inzaghi arrivano diversi 5 in pagella, compreso quello di TMW. Propone uno schieramento più accorto, un 3-5-2 a specchio, mandando però un messaggio sbagliato per La Gazzetta dello Sport: "Non era meglio giocarsela?", si domanda la Rosea. Il Corriere della Sera scrive che ha fatto confusione, un match non giocato dai campani. "Il Benevento si scioglie con troppa facilità", si legge su Tuttosport. Difesa e contropiede, ma i piani saltano.

I VOTI DI INZAGHI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5