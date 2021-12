Le pagelle di Inzaghi: per un'ora alla pari col Real, poi pensa al Cagliari. Messaggio sbagliato

Niente impresa per l'Inter, che cade sul campo del Real Madrid e chiude il girone di Champions League al secondo posto. Inzaghi ha comunque il merito di aver riportato i nerazzurri agli ottavi dopo anni. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico dell'Inter merita 5,5 in pagella dopo la serata spagnola: "L'Inter propone il solito calcio, però a ritmi troppo bassi per spaventare Ancelotti. Togliendo Brozovic ha privilegiato il campionato, mandando un messaggio sbagliato ai suoi". Voto 6 sul Corriere dello Sport: "Quasi un tempo a dettare legge al Bernabeu, sprecando 13 tiri. Dopo un’ora, i cambi sono il segnale di pensare al campionato". 5,5 il voto su Tuttosport: "Ci prova per un’ora, poi pensa al Cagliari".

5,5 anche nelle pagelle targate TMW: "La sua Inter se la gioca alla pari col Real Madrid per almeno un'ora, sbilanciandosi troppo però dopo il gol subito da Kroos e rischiando di andare al tappeto già prima dell'intervallo. Anche nella ripresa i nerazzurri entrano bene in campo e mister Inzaghi prova a dare un'ulteriore scossa alla gara con quattro cambi quasi immediati, ma l'espulsione di un nervoso Barella fa calare anzitempo il sipario. Difficile chiedere a lui e ai suoi qualcosa in più contro la truppa di Ancelotti, anche se la scelta D'Ambrosio dal 1' - poi corretta al 46' - non ha convinto del tutto".

