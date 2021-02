Le pagelle di Lautaro: gli manca il vero Lukaku. Liscia il pallone e colpisce Bernardeschi

vedi letture

E la LuLa non bussò. Nello zero a zero tra Juventus e Inter, la coppia d’attacco nerazzurra delude su tutti i fronti. Nel complesso, la prestazione peggiore è giudicata quella di Lautaro Martinez, anche se, come sottolinea La Gazzetta dello Sport pure “Lukaku non è all’altezza, ma neanche Lautaro è da ricordare”. Per il Corriere dello Sport “rientra molto, ma in area non trova lo spunto decisivo”. 4,5 per il Corsera, come pure Tuttosport: “Ha sul piede la palla del possibile vantaggio, ma liscia il pallone e colpisce Bernardeschi”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

FcInterNews: 5