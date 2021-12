Le pagelle di Lautaro Martinez: in Europa ha una marcia in meno, lo dicono i numeri

Era uno degli uomini più attesi a Madrid. Lautaro Martinez ha tradito le aspettative, incappando in una serata negativa. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Teneva da matti a questa partita, ma neppure il riposo di Roma è servito. In campo europeo ha una marcia in meno, oltre i numeri lo racconta la prestazione". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Gioca sotto ritmo rispetto ai compagni e la differenza si nota".

Voto 5 anche su Tuttosport: "Era il più atteso, invece stecca fragorosamente: fotografia della sua partita il pallone che perde a centrocampo a inizio ripresa da cui nasce una velenosissima ripartenza del Real". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Una delle note più negative della notte di Madrid: l'uomo tanto atteso, che - bisogna ricordarlo - non è al 100% della condizione fisica, delude le aspettative venendo annullato dal duo Alaba-Militao dinanzi a una delle squadre che più erano interessate a lui".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5