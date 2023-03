Le pagelle di Lobotka: l'esterno destro è poesia. Il prof spiega, filosofeggia e poi sale in cattedra

"L'esterno destro col quale dà il là al primo gol è poesia allo stato puro. Indispensabile. E infatti il Napoli lo ha subito blindato per un altro lustro". Questo il commento de La Gazzetta dello Sport in merito alla prestazione di Stanislav Lobotka, tra i migliori in campo nella gara vinta contro l'Eintracht che ha ufficializzato il passaggio ai quarti di Champions. Voto 8 dal Corriere dello Sport, che descrive così la prova: "Il prof spiega, filosofeggia e poi sale in cattedra". Sulla stessa linea il Corriere della Sera: "Solito impareggiabile regista", a coronamento del rinnovo fino al 2027 (con opzione) ufficializzato nella giornata di ieri.

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 6.5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli: 7