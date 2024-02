Le pagelle di Luis Alberto: finalmente si gode dei suoi colpi. Che luccichio

"Torna a pennellare calcio e firma due assist". La Gazzetta dello Sport tesse le lodi di Luis Alberto, centrocampista della Lazio, dopo la vittoria degli uomini di Sarri per 2-0 in casa del Torino, assegnandogli un 7: "Prima il tracciante che manda in porta Guendouzi, poi il tacco per Cataldi. Presenza costante e utile". Lo spagnolo divide un po', con il Corriere della Sera che lo valuta da 6,5, mentre il Corriere dello Sport da 8: "Godere dei suoi colpi, finalmente. Accende il secondo tempo spalancando l’area a Guendouzi, assist da Mago. Il tacco che ispira il tiro di Cataldi stuzzica i palati. Che luccichio. Nervoso dopo la sostituzione: 'Perché proprio io?'".

Il Mago continua a far discutere, tant'è vero che per Tuttosport è da 6: "Ha il merito di vedere Cataldi libero... di segnare". Per LaLazioSiamoNoi è "la luce che si accende all'improvviso e abbaglia il Toro" e merita un 7,5: "Passaggio perfetto per Guendouzi, il tocco per Cataldi è ancora più dolce. Perde la testa quando viene sostituito, l'importante è che non perda la magia nelle giocate". Infine è da 7 per TMW: "Quando si accende si ha sempre l'impressione che possa creare pericoli per la difesa del Torino, nella ripresa si accende definitivamente e serve due assist. Splendido il tacco per Cataldi, mago non per caso".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

LaLazioSiamoNoi: 7,5