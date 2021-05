Le pagelle di Malinovskyi: l'uomo più in palla della Dea. E Gasp lo ha capito da tempo

vedi letture

Se l'Atalanta conquisterà il secondo posto, una parte di merito va sicuramente a Ruslan Malinovskyi, l'uomo più decisivo della Dea in questo finale di stagione. Ancora un gol per il talento di Gasp, elogiato da tutti i quotidiani. Per La Gazzetta dello Sport, 7,5 il voto. è il migliore della dea: "Un gol bellissimo per preparazione e precisione di tiro, e tante altre iniziative pungenti". Stesso voto da TMW: "È l’uomo più in palla, Gasperini lo ha capito già da diverso tempo. Altro gol fondamentale, se l’Atalanta tornerà in Champions per il terzo anno consecutivo dovrà ringraziare anche il numero 18 ucraino".

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7