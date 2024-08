Le pagelle di Matteo Darmian: l'usato sicuro che non tradisce mai. E segna

L'Inter torna quella di sempre, vincendo contro il Lecce grazie anche al gol e alla prova magistrale di Matteo Darmian. Tuttosport gli dà 7,5 in pagella - come La Repubblica - e scrive: "Apre le marcature facendosi trovare al posto giusto al momento giusto, poi si esibisce in una partita perfetta, con scatti da ventenne e diagonali puntualissime".

7 invece da parte di TMW, con il seguente giudizio: "Dà subito ragione a Inzaghi, che l'ha preferito a Dumfries: è sua la zuccata che vale l'immediato vantaggio. Il migliore del primo tempo, per distacco. Nella ripresa si mette a passo di crociera.".

Le pagelle di Matteo Darmian

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Il Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7,5