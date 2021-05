Le pagelle di Mihajlovic: l'unica cosa che azzecca è la designazione arbitrale

Aveva promesso battaglia, aveva sognato rigori e azzeccato l'arbitro, ma alla fine il suo Bologna è stato spazzato via dalla Juventus. E le pagelle sui quotidiani non sono clementi per Sinisa Mihajlovic. 5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Una squadra che da subito si squaglia non è certo volontà sua. Lui, però, acuisce la differenza tecnica mettendo i suoi (e alternandoli) nell'uno contro uno e in duelli sempre persi. Finale da incubo. Mezzo voto in più da TMW: "Reinventa la difesa, non concede passerelle ma una squadra che vorrebbe essere grintosa e cattiva, pur non riuscendoci. Aveva sognato un rigore che c’era, si sveglia con quattro gol al passivo più che meritati". 5 anche dal Corriere della Sera: "L'unica cosa che azzecca resta la designazione arbitrale"

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5