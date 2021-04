Le pagelle di Milinkovic-Savic: Karate Sergej, ma il gol è dei suoi: bello e disperato

Karate Sergej: la gamba tesa su Manolas che prova il rigore dell'uno a zero è ingenua. Per Sergej Milinkovic-Savic non è stata una serata positiva (Tuttosport è in disaccordo e lo premia con un 7, ndr), parzialmente rimessa in piedi, ma solo a livello individuale, dalla punizione che prova a riportare in gara la Lazio. Un gol alla sua maniera, sottolinea il Corriere dello Sport, cioè "bello e disperato".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6

LaLazioSiamoNoi.it: 6