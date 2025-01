Ufficiale Lazio Primavera a Pirozzi: l'ex sindaco di Amatrice guiderà i baby biancocelesti

vedi letture

Cambia l'allenatore della Primavera della Lazio: Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e fresco di esperienza all'Alessandria, sostituirà temporaneamente Stefano Sanderra, che rimane nei quadri tecnici del club, impossibilitato a seguire la squadra per motivi personali. Pirozzi è legato al presidente biancoceleste Lotito proprio per l'amore per Amatrice, dove entrambi hanno lasciato il cuore.

Al 3 gennaio 2025, la classifica vede al comando la Roma con 36 punti, seguita dal Sassuolo a 34 punti. Il Milan, la Fiorentina e l'Inter condividono la terza posizione con 31 punti ciascuna. La Juventus occupa il sesto posto con 29 punti, mentre il Torino è settimo con 28 punti. La Lazio è poco sotto, al nono posto, con 27 punti in 17 giornate, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.