Ufficiale Secondo annuncio del Team Altamura: ecco Zazza. Anche lui dalla Lazio Primavera

Serie C

Oggi alle 16:04 Serie C

Giornata di annunci in casa Team Altamura, che nel primo pomeriggio ha annunciato il centrocampista Marco Nazzaro, ma annuncia ora un altro colpo dalla Lazio Primavera: in Puglia arriva infatti l'esterno Matteo Zazza, che ha firmato un contratto biennale (valido quindi fino al 30 giugno 2027) con opzione di rinnovo per il terzo anno.

Di seguito l'annuncio del club:

"𝗠𝗔𝗧𝗧𝗘𝗢 𝗭𝗔𝗭𝗭𝗔 𝗘’ 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔

Ennesimo colpo di mercato del Team Altamura che si è assicurato le prestazioni del promettente difensore 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗭𝗮𝘇𝘇𝗮 per il Campionato 2025/26 di Serie C.

Zazza, classe 2005, proviene dalla Lazio Primavera ed ha firmato con la Società Altamurana un contratto biennale fino al 30/06/2027 con opzione di rinnovo per il terzo anno.

La Società altamurana lo ha fortemente voluto in biancorosso per le sue caratteristiche e può essere utilizzato sia da braccetto dx nella difesa a 3 che da Terzino di fascia, nella scorsa stagione è stato convocato anche in prima squadra assieme a Nazzaro da Mister Baroni.

Da oggi Zazza è a disposizione del nostro tecnico Devis Mangia.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼… 𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗲 !!!".