Le pagelle di Mourinho: punto importante fra infortuni e espulsioni. E il pubblico è con lui

Fra infortuni ed espulsioni, la sua Roma finisce in nove, riesce comunque a portare a casa un punto nello scontro diretto con la Fiorentina. José Mourinho viene premiato sui quotidiani per il pareggio dell'Olimpico, soprattutto per le dinamiche che hanno portato a questo risultato. "Davanti alla famiglia Friedkin - è l’analisi della Gazzetta dello Sport - la Sud ha votato: striscione e coro per la riconferma. José ricambia con un punto molto faticoso". " Il secondo tempo lo ha giocato anche lui - scrive il Corriere dello Sport - anche con il pizzino consegnato nel recupero a Rui Patricio. Scatenato per guidare i suoi prima in dieci e poi in nove, la sua squadra riesce a prendersi un punto prezioso visto l’andamento della gara. I tifosi lo osannano e i giocatori lo seguono come se fosse un profeta".

Questo il commento di TMW: "L’Olimpico è caldissimo e gli riserva un tributo di fiducia e fede con lo striscione nel primo tempo che forse suona anche come un invito. La Roma è in forma e, famelica, azzanna la Fiorentina già in partenza. Ha il difetto di non chiuderla quando potrebbe, subendo così il rientro in gara ospite quando resta uno in meno. I suoi perdono i freni, Lukaku raddoppia l’inferiorità numerica ma porta a casa un pareggio che, per come si era messa, può essere considerato positivo".

