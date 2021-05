Le pagelle di Okaka - Perde la sfida da ex: Quagliarella entra e segna, lui parte dal 1' e poi esce

Una partita troppo complicata per il grande ex di turno, sulle sue spalle Stefano Okaka ha tutto il peso dell'attacco dell'Udinese, ma non riceve praticamente mai alcun pallone giocabile per rendersi pericoloso. "Macchinoso, lento e prevedibile", aggiunge La Gazzetta dello Sport. Se da una parte l'ex bianconero Fabio Quagliarella entra e decide il match, dall'altra l'ex doriano Okaka parte dal 1', non incide (non solo per colpa sua ovviamente) e viene quindi sostituito. Bocciatura unanime stamane per il centravanti dei friulani, c'è addirittura un 4,5 in pagella.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoUdinese: 4,5