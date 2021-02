Le pagelle di Osimhen: un solo pallone buono, un solo movimento. Lontano dalla condizione

Non ci siamo. Victor Osimhen delude nel 2-0 subito dal Napoli in casa del Granada, ancora lontano dalla condizione. Il centravanti nigeriano è il peggiore in campo per il Corriere dello Sport: "Un solo movimento da Osi, un eufemismo dire che è troppo poco. Ora suo fratello non venisse a dire che che i gol non arrivano perché la squadra non gioca per lui". Voto 5 sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Un solo pallone buono, ma calcia debolmente". Più buono il 5,5 di Tuttosport: "L'atteggiamento della squadra non aiuta, gli arrivano pochissimi palloni".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

TuttoNapoli: 5