Le pagelle di Pirlo - L'allievo non supera il maestro, ma non ci va neanche vicino. Juve onanistica

vedi letture

L’allievo non supera il maestro. Ma non ci va neanche vicino. Conte lo mette sotto scacco, lo surclassa, lo domina e stravince meritatamente il derby d'Italia. "Non basta fare possesso palla, bisogna che i passaggi servano a qualcosa e conducano da qualche parte. La circolazione del pallone è lenta e fine a se stessa, verrebbe da dire onanistica. Urge un'iniezione di concretezza, di ritorno alla realtà", è la dura analisi odierna de La Gazzetta dello Sport su una delle peggiori partite - se non la peggiore in assoluto - della Juventus di mister Andrea Pirlo. "Partita sbagliata dall'inizio alla fine. La difesa della Juve viene slabbrata dalla parta di Frabotta e Ramsey, ma lui non interviene. Non c'è ritmo, non c'è forza, è una squadra spenta", ribadisce il concetto il Corriere dello Sport. Insomma, così non va. La pioggia di (gravi) insufficienze in pagella per il giovane tecnico bianconero stavolta è davvero inevitabile.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5