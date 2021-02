Le pagelle di Pirlo: tradito da un'ingenuità, regala mezzora. E il gioco resta enigmatico

Una mezzora troppa attendista costa ad Andrea Pirlo la sconfitta contro il Napoli e l'amico Rino Gattuso. A nulla è bastata la reazione del secondo tempo. "Mezzora buttata via per eccesso di attendismo. [...] Il gioco resta enigmatico", scrive La Gazzetta dello Sport che gli assegna un 5,5. Per il Corriere dello Sport, così come per noi di TMW, alla sufficienza ci arriva: "A tradirlo sono anche l'unica ingenuità della serata (di Chiellini) e l'imprecisione degli attaccanti". Stesso voto da Tuttosport: "Primo tempo troppo abulico e slegato per essere vero". Mezzo punto in meno dal Corriere della Sera, che parla di "passo indietro".

I VOTI DI PIRLO

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6