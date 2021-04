Le pagelle di Raspadori - Subentra e scrive la storia nel tempio di San Siro: notte indimenticabile

Una vittoria, in rimonta, che porta la sua firma. Entra e suona la scossa a un Sassuolo fino a quel momento poco pericoloso davanti. Di rapina il primo gol, da grande attaccante il secondo: dopo la fascia da capitano, il giovanissimo Giacomo Raspadori ieri si è preso anche lo scettro della Scala del Calcio. "Il baby-capitano questa volta entra dalla panca e decide con due gol, nel tempio di San Siro. Sarà impossibile dimenticare. Il primo addirittura lo avvia. Il secondo, con giravolta da Buitre, è splendido", è la sua meritata celebrazione sulle pagine de La Gazzetta dello Sport all'indomani della doppietta al Milan. "La rete da rapinatore d'area è decisiva per il pareggio del Sassuolo. Ma la sua giornata diventa magica quando poco dopo si gira e insacca pure la seconda rete", risponde il Corriere dello Sport. Un'altra notte indimenticabile per il classe 2000 lanciato senza paura da De Zerbi, giustamente premiato stamane con una pioggia di 8 in pagella.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

SassuoloNews.net: 8