Le pagelle di Ribery - Uomo squadra e ormai vice-allenatore. Nel finale calma pure Iachini

Fa tutto per i compagni, nel primo tempo c’è il suo zampino sulle principali occasioni create dalla Fiorentina, tranne che sul gol. Sicuri? Attirando gli avversari su di sé, anche in quell'occasione è stato proprio Franck Ribery ad aprire la strada. E in panchina calma pure mister Iachini. "Cuce centrocampo e attacco con la sua classe. C'è in tutte le azioni più importanti. Quando esce, fa il vice Iachini", scrive non a caso del campione francese La Gazzetta dello Sport di oggi. "Più sostanza che qualità e sotto questo aspetto è un esempio. Prende un po' di botte e provoca un paio di ammonizioni", è invece la lettura del Corriere dello Sport. Il risultato comunque non cambia, per l'ex Bayern Monaco stamane tutte sufficienze piene e pure qualche 7 in pagella.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola.it: 7