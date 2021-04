Le pagelle di Ronaldo: si nota solo per un errore. Si sta autogestendo in vista dell’Europeo?

vedi letture

Altra domenica nera per Cristiano Ronaldo, tra i peggiori della Juventus che pareggia a Firenze. “Terza partita senza gol - sottolinea La Gazzetta dello Sport - quarta se contiamo l’Atalanta che ha voluto saltare. Un secolo per uno come lui”. Caustico il Corriere dello Sport: “Si fa notare solo quando un suo errore spedisce la Fiorentina vicino al gol”. La prova del portoghese viene premiata col 4,5 anche da Tuttosport: “Verrebbe quasi da chiedersi: ma si sta autogestendo in vista dell’Europeo? Il problema è che ormai gioca da solo”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoJuve: 5