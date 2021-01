Le pagelle di Saelemaekers: due gialli stupidi, ma il secondo è severo. Si scusa negli spogliatoi

vedi letture

Nove minuti. Tanto è durata la partita di Alexis Saelemaekers entrato nel secondo tempo di Cagliari-Milan e subito espulso per doppia ammonizione nel giro di pochissimo tempo. Inevitabili le bocciature gravi per il belga in pagella. Voto 4 per La Gazzetta dello Sport: “ Come minimo, ingenuo. Si scusa negli spogliatoi a fine partita”. Idem Corriere dello Sport (“Due ammonizioni stupide e imperdonabili”) e Tuttosport (“Ingenuo”). Si discosta leggermente il Corriere della Sera, che gli assegna 5 e fa notare come il secondo giallo fosse severo.

TMW: 3

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4 Ingenuo

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 4,5