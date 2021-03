Le pagelle di Sanchez - Impercettibile per 45', poi torna maravilloso e ripaga due volte Conte

vedi letture

La risposta migliore dopo una lunga serie di panchine, tanto da ricevere gli applausi pubblici e privati di mister Conte a fine partita. Alexis Sanchez è tornato per una notte El Niño Maravilla che tutti conoscono, quel giocatore imprevedibile e fantasioso in grado di rompere gli equilibri di un incontro da un momento all'altro. Proprio come a Parma. "La verità? A fine primo tempo quasi ti chiedi se sia stato giusto rinunciare a Lautaro. La ripresa di Alexis è uno show: la doppietta, certo, ma pure il passaggio in profondità sempre dettato. Ritrovato", lo premia meritatamente La Gazzetta dello Sport di questa mattina con un 7,5 in pagella. "Doppietta che vale oro, anche se dopo 40' quasi senza farsi vedere. Comincia a giocare nel finale del primo tempo e già in quei pochi minuti mette in apprensione la difesa emiliana. Quando a inizio ripresa l'Inter aumenta la pressione, arriva la prima palla giusta: l'aggancia bruciando Valenti e la piazza in rete. La seconda, gentilmente offerta da Lukaku, è ancora più facile da mettere alle spalle di Sepe", le fa eco il Corriere dello Sport. Man of the match della sfida del Tardini, dunque, e anche arma in più per il rush finale verso lo Scudetto: così Alexis Sanchez si è finalmente preso l'Inter.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FcInterNews: 7