Le pagelle di Sanchez: sembra finalmente in forma. Vede linee come pochi

Il gol è il giusto premio per una prestazione di qualità assoluta, in linea con il resto della squadra: vede linee come pochi altri, Alexis Sanchez, autore della terza rete dell'Inter ieri a Salerno. "Dà l'impressione di essere finalmente in grande forma", il commento di TUTTOmercatoWEB.com sulla prestazione più che convincente del Niño, premiato con un 7 da tutti i quotidiani in edicola stamane.

Le pagelle di Sanchez

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TMW: 7

L'Interista: 7