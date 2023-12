Le pagelle di Sanchez: trasparente. Non contento del cambio, dovrebbe prenderla con se stesso

vedi letture

Vederlo ieri da titolare è stata una sorpresa, ma Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, non è riuscito a sorprendere nello 0-0 maturato contro la Real Sociedad. Le bocciature per lui sono evidenti, a cominciare dal 5 de La Gazzetta dello Sport: "Trasparente, mai in sintonia con Thuram, mai un appoggio degno. Ma perché non ha crossato subito sulla chance del primo tempo?". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Spunta dal nulla sul cross di Cuadrado, ma non riesce a colpire bene di testa. E quando prima dell'intervallo arriva solo davanti a Remiro perde l'attimo buono: un gol sbagliato. Non è contento del cambio, ma dovrebbe prendersela con sé". Per il Corriere dello Sport la sua prova è da 5,5: "Sulle sue orme c’è Zubeldia, che non gli lascia nemmeno un centimetro quando bisogna andare alla caccia del pallone. Esce senza aver creato nulla di particolare".

Continuano i voti negativi con un altro 5,5, quello di Tuttosport: "Per i primi minuti corre come un matto, ma in avanti non si nota". Fioccano i 5 per il cileno, come quello che gli ha assegnato L'Interista: "È pur vero che la partita è quella che è, ma non riesce quasi mai ad entrare nei meccanismi. Un paio d'aperture, poi si perde". Infine è da 5 pure per TMW: "La Champions è l'habitat del leone cileno, ma non è neanche una questione di prestazione individuale, quanto di caratteristiche: con lui l'Inter resta 10-15 metri più bassa del solito e si sente. La conferma? Appena dieci i tocchi del pallone in un'ora di gioco: al netto di un paio di picchi, troppo pochi".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

L'Interista: 5