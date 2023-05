Le pagelle di Sarri - Sonetti e Fascetti erano più rivoluzionari di questo Mau imborghesito

Maurizio Sarri ieri non è proprio riuscito a prendere le contromisure al Milan. All'andata fu straripante, dominando in lungo e in largo. È passato qualche mese, ma è cambiata anche l'attitudine su questa partita. "Nelle due partite giocate a Milano in sei giorni, non si è visto nulla del calcio di Sarri. Ieri zero tiri in porta. Sonetti e Fascetti, allenatori toscani suoi antenati, erano più rivoluzionari di questo Sarri imborghesito", è il duro commento de La Gazzetta dello Sport accanto al suo 4 in pagella. "Mezza Lazio non corre più, come hanno dimostrato Inter e Milan, superiori non solo per cilindrata fisica e mentale. Benzina finita. Ciro e Milinkovic fuori forma, Zaccagni recuperato per modo di dire, Cataldi e Vecino ko. Così è difficile resistere, soprattutto se ti fai gol da solo, facilitando il compito di Bennacer. Strada spianata ai rossoneri", le fa eco il Corriere dello Sport con un 4,5.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

LaLazioSiamoNoi: 5