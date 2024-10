Le pagelle di Soulè: sfilza di 4. "Avvilito e avvilente. Irritante e totalmente fuori giri"

Serata difficilissima per Matias Soulé, attaccante della Roma in ombra nella sconfitta svedese della squadra di Juric e 'bastonato' dai giornali per quanto visto ieri sera in campo: "Per ora lontano parente del calciatore ammirato nella scorsa stagione con la maglia del Frosinone. Gli manca smalto, il piglio giusto. E s'intristisce", è la pagelle di noi di TMW. Questo il giudizio della Gazzetta: "Altro giro, altra partita da dimenticare. Sbaglia tanto, non trova mai lo spazio per far male. A tratti è anche irritante".

Il Corriere dello Sport è durissimo: "Avvilito e avvilente. Si intestardisce nelle sterzate, nelle piroette, senza mai andare nel posto giusto. Non ci siamo proprio: si è perso", ma sulla stessa linea ci sono anche Tuttosport e Messaggero: "Spreca una ripartenza, va al tiro tre volte nel primo tempo senza trovare lo specchio. Uno dei cinque confermati dalla partita con il Venezia, non ripaga la fiducia di Juric che gli dà le chiavi della squadra", "Tre conclusioni, due centrali, una che si avvicina al palo ma non è mai nel vivo del gioco. A preoccupare è il fatto che riesce a sbagliare ogni scelta".

VoceGialloRossa.it chiosa: "Gira a vuoto e tenta spesso la conclusione dalla distanza, regalando la palla al portiere. Totalmente fuori giri".

Le pagelle di Soulé

TMW - 4.5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 4

TuttoSport - 4.5

Il Messaggero - 4.5

VoceGialloRossa.it - 4.5