Le pagelle di Theo Hernandez: elegante, potente, inarrestabile e vincente

Il Milan vince di corto muso contro il Napoli, 1-0 firmato Theo Hernandez che permette ai rossoneri di blindare il terzo posto e mettere pressione sulla Juventus, impegnata questa sera nel posticipo con l'Udinese. Il terzino francese, autore del gol vittoria, è il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7,5 in pagella. "'Il vento conosce il mio nome', per dirla con un libro di moda. Se parte, arriva. Gran gol e due giocate con il turno da terzo centrale". Stesso voto su Tuttosport: "Un attacco alla profondità gli vale il quarto gol in campionato, attento in copertura anche quando entra un cliente complicato come Politano. Ed è essenziale nel momento in cui, nel finale, scivola al centro".

7 il voto che troviamo nelle pagelle del Corriere dello Sport: "Vede un’autostrada e passa il casello a tutta velocità, senza trovare ostacoli. Freddo nell’infilzare Gollini in uscita. Va all’assalto appena trova spazio, pagando qualcosa in precisione sulle rifiniture. E Politano, alla fine, è comunque un osso duro". Stesso voto dal Corriere della Sera: "Il gol è una cavalcata wagneriana: elegante, potente, inarrestabile, vincente".

Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: "È tornato nel suo ruolo e si vede. Dialoga con Leao con l'entusiasmo di un ragazzino al parco. Nella sua partita non c'è solo l'inserimento in area che vale l'1-0, ma anche tanta, tanta lucidità nelle transizioni".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7