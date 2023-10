Le pagelle di Vlahovic: indolente e statico, un fantasma. A secco da 43 giorni, spreca ancora

La Juventus vince e vola in vetta alla classifica (in attesa di Inter e Milan) e gioca pure abbastanza bene contro l'Hellas Verona. Una nota stonata, però, è rappresentata da Dusan Vlahovic, il peggiore in campo. "Sciupa davanti al portiere, cestinando un bel traversone di Kostic nel primo tempo. Nella ripresa non si vede praticamente mai, come fosse un fantasma", con voto 5 per noi di TMW. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Non segna da 43 giorni e si vede che vuole ritrovare il gol in fretta ma non è serata. Una girata debole, la deviazione sulla prima rete annullata a Kean e una chance sprecata di testa".

Si accoda anche Tuttosport: "Saranno le scorie della lombalgia, ma appare troppo indolente, troppo statico, troppo spesso in ritardo rispetto alla palla o all’uomo. Manca l’appuntamento con il gol quando, poco prima dell’intervallo, sparacchia alto di testa da centro area nell’unica occasione buona". La Gazzetta dello Sport infine lo salva con un 5,5: "Ha diverse occasioni ma non le sfrutta. Non ancora al top".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5