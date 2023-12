Le pagelle di Vlahovic - Reazione da big a una panchina che rischiava di diventare un caso

"Una reazione da grandissimo a una panchina che rischiava di diventare un caso. Dusan entra sull'1-1 con il fuoco negli occhi, si crea subito un'occasione e non perdona a quella successiva, con un colpo di testa che vale tre punti. Segnerebbe pure il bis, ma in fuorigioco. Ma poco importa". Su TMW abbiamo analizzato così il nostro 7,5 in pagella a Dusan Vlahovic, autore da subentrato del gol decisivo nel match di ieri contro il Frosinone. "Finalmente un'entrata da Vlahovic: movimenti giusti, niente frenesia, un gran gol in volo di testa, uno annullato per offside minimo, uno sfiorato, sponde intelligenti", scrive La Gazzetta dello Sport seppur abbassandogli leggermente il voto. "Un gol bellissimo di testa, la doppietta cancellata per fuorigioco dal Var. Sesto sigillo in campionato. Non segnava in trasferta (a Udine) dalla prima giornata. Ingresso prepotente e decisivo", sentenzia il Corriere dello Sport.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7