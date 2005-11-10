Cavese, il 2007 D'Incoronato va in prestito alla Paganese
La Cavese ha definito un'operazione in uscita nell'ottica della valorizzazione dei talenti del proprio settore giovanile. Il club blufoncé ha infatti ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo di Federico D'Incoronato alla Paganese, dove il giovane esterno offensivo proseguirà il proprio percorso di crescita fino al 30 giugno 2027.
Il classe 2007 arriva da una stagione che gli ha permesso di accumulare le prime esperienze tra i professionisti. Dopo aver collezionato tre presenze in Lega Pro con la maglia della Cavese, D'Incoronato si è trasferito all'Ancona, dove ha trovato maggiore continuità, totalizzando 20 presenze nel Girone F di Serie D e mettendosi in evidenza con prestazioni convincenti.
Attraverso una nota ufficiale, la società campana ha salutato il proprio talento:
"Cavese 1919 rende noto di aver ceduto alla Paganese Calcio 1926, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive del calciatore Federico D'Incoronato. Al classe 2007, che l'anno scorso dopo tre presenze in Lega Pro con gli Aquilotti si è messo in mostra nelle 20 presenze all'Ancona nel Girone F, va il più sincero augurio di raggiungere da protagonista i traguardi prefissati nella sua nuova avventura."