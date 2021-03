Le pagelle di Ilicic: l'atteggiamento non è ideale, non è un caso parta dalla panchina

Dovrebbe essere l'uomo che spacca la partita, Josip Ilicic. Almeno nelle idee di Gasperini, invece il momento non è dei migliori, al netto della fantastica giocata contro il Crotone. L'atteggiamento con cui entra - nota La Gazzetta dello Sport - non è quello ideale, quindi non è un caso che parta dalla panchina. In compenso viene cercato molto dai compagni, ma lo spazio è ridotto e non riesce a cambiare il corso del match. C'è solo una sufficienza per Il Corriere dello Sport in una serata abulica.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5