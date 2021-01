Le pagelle di Lautaro: versione Toro scatenato. Pallone a casa con la tripletta perfetta

Potevano essere 4... La prima del 2021 di Lautaro Martinez è una di quelle prestazioni da incorniciare e ricordare a lungo. "Se concentrato è un'iradiddio", scrive la Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport sottolinea come la sua sia la tripletta perfetta: destro, sinistro e testa, l'ultimo a riuscirci fu Mauro Icardi. E' in versione Toro scatenato e come detto, senza l'autogol di Marrone, i gol sarebbero potuti essere addirittura 4. Per questo tutti i voti sono dall'8 in su.

Le pagelle di Lautaro

TMW 8

Gazzetta dello Sport 8,5

Corriere dello Sport 8,5

Tuttosport 8,5

la Repubblica 8

Corriere della Sera 8,5