Le pagelle di Osimhen: torna titolare dopo 94 giorni. E fallisce il gol qualificazione

vedi letture

Dopo 94 giorni ritorna titolare, Victor Osimhen, ma non fa la differenza come in campionato. Perché il centravanti, ex Lille, contro l'Atalanta aveva giocato probabilmente la partita migliore della sua esperienza in Italia. Così, come in quella occasione, lui prova ad attaccare la profondità. Peccato che il Napoli non lo imbecchi praticamente mai, se non dopo una quarantina di minuti. Fallisce però l'opportunità migliore per pareggiare. Sembra un altro giocatore ed è anche per questo motivo che tutti i giornali, tranne Tuttosport, lo bocciano sonoramente.

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 4