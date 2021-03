Le pagelle di Prandelli: la situazione non è delle migliori. Si copre ma rischia il tracollo

La situazione in casa Fiorentina non è delle migliori. Perché il pareggio all'ultimo minuto, contro il Parma, mette una toppa a quella che poteva essere uno strappo rischioso, con Iachini pronto a subentrare. E Cesare Prandelli reagisce cercando di chiudere il 3-5-2 già abbastanza abbottonato, con un 3-4-2-1 con due centrocampisti offensivi dietro Vlahovic. Non è un caso che i gol arrivino praticamente dai tre difensori che nelle circostanze delle reti ducali hanno notevoli amnesie difensive. Così si salva con un gol all'ultimo minuto, per un risultato che gli permette di respirare.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6