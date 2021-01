Le pagelle di Rabiot - Padrone nel mezzo. La sua discesa è talmente bella che sorprende l'arbitro

Non era certamente la partita più difficile della stagione, ma anche contro la SPAL Adrien Rabiot ha dato ottime risposte sul campo. Una buona prestazione dopo un periodo non proprio felicissimo può dare smalto e convinzione al francese, che indirizza il match con la galoppata che porta al rigore dell'1-0. La Gazzetta dello Sport sottolinea il suo esser "tonico e reattivo in fase difensiva", per il Corriere dello Sport è il "padrone del centrocampo". Quindi Tuttosport che dà un taglio diverso alla sua discesa palla al piede: "talmente bella da sorprendere anche l'arbitro che inizialmente lo ammonisce per simulazione". Una bella notizia per Pirlo in vista del campionato.

Le pagelle di Rabiot

TMW 7

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

la Repubblica 6,5

Corriere della Sera 6,5