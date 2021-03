Le pagelle di Sportiello: frittata sull'1-0, la parata su Benzema non lo assolve

vedi letture

In ogni partita c'è un momento che può cambiarne il corso. Stavolta è stato l'errore - molto grave - di Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta preferito a Gollini per la sfida di ieri sera contro il Real Madrid. La poca sicurezza con i piedi lo costringe a un rinvio monco, che diventa un appoggio a Modric, per l'1-0 siglato da Benzema. Poi però, come spiega Il Corriere dello Sport, la parata sul'incornata dello stesso attaccante francese non lo assolve di certo. È un peccato mortale e le insufficienze, gravi, fioccano.

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4